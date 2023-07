SCEA Barbançon-Mary 14 Rue de la Croix des Arbres Suzanne, 12 juillet 2023, Suzanne.

Suzanne,Ardennes

* Détails des produits en vente : – Faisselle au lait cru, – lait cru – crème fraîche – yaourts, fromages frais et faissele – fromages affinés : » LE ROUTY » et « LE P’TIT BREZOU » – Participation aux marchés des Producteurs de Pays à: – LAUNOIS SUR VENCE : au Relais de Poste, le 1er vendredidu mois – AVAUX : 3-5, Rue de Saint Rémi, le 2éme vendredi dumois – RETHEL : Place Hélene Cyminski , le jeudimatin – CHÂTELET SUR RETOURNE (magasin) : 7, Rue desRemparts, le Vendredi et Samedi – REIMS : à Boulingrin le samedi de 07h00 à 13h00et Sacrés Fermiers du mercredi au samedi de 09h00 à 19h00.

fin : . .

14 Rue de la Croix des Arbres

Suzanne 08130 Ardennes Grand Est



* Details of products for sale : – Raw milk faisselle, – raw milk – fresh cream – yoghurts, fresh cheeses and faissele – matured cheeses: » LE ROUTY » and « LE P’TIT BREZOU » – Participation in the markets of the Producers of Pays à: – LAUNOIS SUR VENCE : at the Relais de Poste, on the 1st Friday of the month – AVAUX : 3-5, Rue de Saint Rémi, on the 2nd Friday of the month – RETHEL : Place Hélene Cyminski, on Thursday morning – CHÂTELET SUR RETOURNE (shop) : 7, Rue desRemparts, on Friday and Saturday – REIMS : at Boulingrin on Saturday from 07h00 to 13h00 and Sacrés Fermiers from Wednesday to Saturday from 09h00 to 19h00

* Detalles de los productos en venta: – Platos de leche cruda, – leche cruda – nata fresca – yogures, quesos frescos y faissele – quesos madurados: « LE ROUTY » y « LE P’TIT BREZOU » – Participación en los mercados de productores locales de: – LAUNOIS SUR VENCE : en el Relais de Poste, el primer viernes del mes – AVAUX : 3-5, Rue de Saint Rémi, el segundo viernes del mes – RETHEL : Place Hélene Cyminski, el jueves por la mañana – CHÂTELET SUR RETOURNE (tienda) : 7, Rue desRemparts, el viernes y el sábado – REIMS : en Boulingrin el sábado de 7 a 13 horas y Sacrés Fermiers de miércoles a sábado de 9 a 19 horas

* Details der zum Verkauf stehenden Produkte: – Faisselle aus Rohmilch – Rohmilch – Sahne – Joghurt, Frischkäse und Faisssele – gereifte Käsesorten: « LE ROUTY » und « LE P’TIT BREZOU » – Teilnahme an den Märkten der « Producteurs de Pays » in: – LAUNOIS SUR VENCE: im Relais de Poste, am 1. Freitag des Monats – AVAUX: 3-5, Rue de Saint Rémi, am 2. Freitag des Monats – RETHEL: Place Hélene Cyminski , am Donnerstagmorgen – CHÂTELET SUR RETOURNE (Laden): 7, Rue desRemparts, am Freitag und Samstag – REIMS: in Boulingrin am Samstag von 07:00 bis 13:00 Uhrund Sacrés Fermiers von Mittwoch bis Samstag von 09:00 bis 19:00 Uhr

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme