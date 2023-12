Partage des savoirs autour du tricot 14 RUE DE LA CÔTE DES LEGENDES Kerlouan Catégories d’Évènement: Finistère

fin : 2024-01-17 17:00:00 . L’amour du tricot et du crochet, Yolande l’a ! Alors elle vous propose une rencontre le 17 janvier où les reines des aiguilles pourront faire connaissance. Les débutant.e.s sont les bienvenu.e.s pour apprendre !

Renseignements avec Yolande au 06 61 42 86 25 .

14 RUE DE LA CÔTE DES LEGENDES LE MALOK

Kerlouan 29890

