Ecole de Sport : séance découverte pour les 5-9 ans 14 Rue de la Cité Vasles, 3 décembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Gâtisport propose une séance de découverte de 1 ou 2 sports parmi les 10 qui sont proposés dans l’année de façon ludique.

Gratuit.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 18:00:00. .

14 Rue de la Cité Complexe sportif Abel Chargelègue

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Gâtisport offers a fun way to discover 1 or 2 of the 10 sports on offer throughout the year.

Free

Gâtisport ofrece una forma divertida de descubrir 1 ó 2 de los 10 deportes que se ofrecen durante todo el año.

Gratis

Gâtisport bietet eine Sitzung, in der 1 oder 2 der 10 Sportarten, die im Laufe des Jahres angeboten werden, auf spielerische Weise entdeckt werden.

Kostenlos

