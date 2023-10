Gala de Twirling 2023 14 Rue de la Cité Vasles, 20 octobre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

La fin d’année se prépare depuis plusieurs semaines à la section Twirling de la Frat’… Venez assister à notre spectacle » A cœur ouvert » le vendredi 20 octobre et/ou le samedi 21 octobre 2023.

Réservation sur HelloAsso ou par téléphone..

2023-10-20 fin : 2023-10-21 00:30:00. .

14 Rue de la Cité Complexe sportif Abel Chargelègue

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Frat’ Twirling section has been preparing for the end of the year for several weeks now… Come and see our « A c?ur ouvert » show on Friday, October 20 and/or Saturday, October 21, 2023.

Reservations on HelloAsso or by phone.

La sección Frat’ Twirling lleva varias semanas preparándose para el fin de curso… Ven a ver nuestro espectáculo « A cœur ouvert » el viernes 20 de octubre y/o el sábado 21 de octubre de 2023.

Reservas en HelloAsso o por teléfono.

Das Jahresende wird in der Twirling-Abteilung der Frat’ schon seit einigen Wochen vorbereitet… Besuchen Sie unsere Show « A c?ur ouvert » am Freitag, den 20. Oktober und/oder Samstag, den 21. Oktober 2023.

Reservierung auf HelloAsso oder per Telefon.

Mise à jour le 2023-10-03 par CC Parthenay Gâtine