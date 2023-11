Dégustation thématique commentée de Noël 14 rue de Hoen Beblenheim, 2 décembre 2023, Beblenheim.

Beblenheim,Haut-Rhin

Accord vins et bouchées exotiques, vins et bredelas ou même vins et chocolats… Vos papilles ne seront que conquises !

Venez participer aux ateliers de Noël accord mets et vins commentées par les viticulteurs de la cave..

2023-12-02 fin : 2023-12-17 . EUR.

14 rue de Hoen

Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est



Wine and exotic bites, wine and bredelas or even wine and chocolates… Your taste buds will be delighted!

Come and take part in our Christmas food and wine pairing workshops, with commentary by the winery’s winemakers.

Vino y bocados exóticos, vino y bredelas o incluso vino y bombones… Sus papilas gustativas estarán encantadas

Participe en los talleres de maridaje navideño comentados por los viticultores de la bodega.

Passen Sie Wein und exotische Häppchen, Wein und Bredelas oder sogar Wein und Schokolade zusammen? Ihre Geschmacksknospen werden begeistert sein!

Nehmen Sie an den weihnachtlichen Workshops zu Wein und Speisen teil, die von den Winzern der Weinkellerei kommentiert werden.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr