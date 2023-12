Menu de Noël 14 Rue de Cénevières Limogne-en-Quercy, 24 décembre 2023 07:00, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

Menu de Noël du restaurant « Le jardin » à Limogne-en-Quercy.

Uniquement à emporter sur réservation..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . 44 EUR.

14 Rue de Cénevières Restaurant « Le Jardin »

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



Christmas menu from « Le jardin » restaurant in Limogne-en-Quercy.

Takeaway only on reservation.

Menú de Navidad del restaurante « Le jardin » de Limogne-en-Quercy.

Comida para llevar solo con reserva.

Weihnachtsmenü des Restaurants « Le jardin » in Limogne-en-Quercy.

Nur zum Mitnehmen auf Vorbestellung.

