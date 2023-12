THÉÂTRE – LE SYNDROME DE LA GRENOUILLE 14 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy, 1 décembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Vous n’êtes peut-être pas sans connaître cette théorie selon laquelle une malheureuse grenouille plongée à feu doux dans une casserole s’habituera doucement à l’élévation de la température de l’eau et finira par … Le syndrome de la grenouille est une pièce au titre métaphorique avec en toile de fond le changement climatique.

Une fiction qui traite d’une de ses nombreuses et probables conséquences : une réelle menace extérieure va isoler et immerger sept personnages dans une attente et une angoisse particulières. Non-dits, secrets bien cachés, reproches dérisoires, aveux tardifs et prises de conscience tragi-comiques constituent la dégradation des échanges entre ces personnages durant cette journée aux allures de » fin du monde »…. Tout public

Vendredi 2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 22:15:00. 8 EUR.

14 rue d’Amsterdam

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



You may be familiar with the theory that an unfortunate frog plunged into a saucepan over a low heat will slowly acclimatize to the rising water temperature and eventually … Frog Syndrome is a play with a metaphorical title, set against the backdrop of climate change.

The play deals with one of the many likely consequences of climate change: a real external threat will isolate and immerse seven characters in a special kind of expectation and anxiety. Unspoken words, well-hidden secrets, derisory reproaches, belated confessions and tragi-comic realizations form the basis of the deteriorating exchanges between these characters on a day that looks like the « end of the world »…

Quizá conozca la teoría de que una desafortunada rana sumergida en una cacerola a fuego lento se acostumbrará poco a poco a la temperatura creciente del agua y acabará … El síndrome de la rana es una obra de teatro de título metafórico que tiene como telón de fondo el cambio climático.

La obra aborda una de las muchas consecuencias probables del cambio climático: una amenaza externa real aislará y sumergirá a siete personajes en un tipo especial de expectación y ansiedad. Palabras no dichas, secretos bien escondidos, reproches burlones, confesiones tardías y realizaciones tragicómicas forman la base de los intercambios deteriorados entre estos personajes en un día que parece el fin del mundo…

Sie kennen vielleicht die Theorie, dass ein unglücklicher Frosch, der bei schwacher Hitze in einen Topf getaucht wird, sich langsam an die steigende Wassertemperatur gewöhnt und schließlich … Das Froschsyndrom ist ein Stück mit einem metaphorischen Titel vor dem Hintergrund des Klimawandels.

Eine Fiktion, die sich mit einer seiner zahlreichen und wahrscheinlichen Folgen befasst: Eine reale Bedrohung von außen wird sieben Charaktere isolieren und in eine besondere Erwartung und Angst eintauchen lassen. Unausgesprochene Worte, gut versteckte Geheimnisse, lächerliche Vorwürfe, späte Geständnisse und tragikomische Einsichten bilden die Degradierung des Austauschs zwischen diesen Figuren während dieses Tages, der an das » Ende der Welt » erinnert…

