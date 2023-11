CONCERT ROCK FRANÇAIS – GRANDS VOYAGEURS 14 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy, 17 novembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Grands Voyageurs, c’est une énergie emmenée par 3 amis, transportant leurs chansons pour un roadtrip musical sur la route d’un rock français inspiré par la folk et la pop.

Dans leurs bagages, des textes nostalgiques et des influences aussi surprenantes que variées. Après la sortie de leur album « Seul… Et pourtant », Grands Voyageurs écume les routes du Grand Est enchaînant concerts, tremplins et festivals, de la scène de l’autre Canal aux pavés de la Place Carnot à Nancy.

Erwan STURCHLER : Chant, Guitare

Alexandre THOMAS : Basse, Chœur

Maceo BOCCALATTE : Batterie, Percussions

Réservations Conseillées

La billetterie ouvrira à 20h00. Tout public

Vendredi 2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 22:30:00. 8 EUR.

14 rue d’Amsterdam

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Grands Voyageurs is the energy of 3 friends who take their songs on a musical roadtrip through French rock inspired by folk and pop.

In their luggage, nostalgic lyrics and influences as surprising as they are varied. Following the release of their album Seul… Et pourtant », Grands Voyageurs have been touring the Grand Est region, playing concerts, springboards and festivals, from the stage of l?autre Canal to the cobblestones of Place Carnot in Nancy.

Erwan STURCHLER: Vocals, Guitar

Alexandre THOMAS: Bass, Choir

Maceo BOCCALATTE: Drums, Percussion

Reservations recommended

Box office opens at 8pm

Grands Voyageurs es la energía de 3 amigos que llevan sus canciones en un roadtrip musical a través del rock francés inspirado en el folk y el pop.

En su equipaje hay letras nostálgicas e influencias tan sorprendentes como variadas. Tras la publicación de su álbum « Seul… Et pourtant », Grands Voyageurs han estado de gira por la región de Grand Est, tocando en una serie de conciertos, trampolines y festivales, desde el escenario del autre Canal hasta los adoquines de la Place Carnot de Nancy.

Erwan STURCHLER: Voz, Guitarra

Alexandre THOMAS: Bajo, coros

Maceo BOCCALATTE: Batería, percusión

Se recomienda reservar

Entradas abiertas a las 20:00

Grands Voyageurs, das ist die Energie von drei Freunden, die ihre Songs auf einen musikalischen Roadtrip auf der Straße des französischen Rocks, der von Folk und Pop inspiriert ist, mitnehmen.

Im Gepäck haben sie nostalgische Texte und ebenso überraschende wie vielfältige Einflüsse. Nach der Veröffentlichung ihres Albums « Seul… Et pourtant » sind Grands Voyageurs auf den Straßen des Grand Est unterwegs und spielen Konzerte, Tremplins und Festivals, von der Bühne des « Autre Canal » bis zu den Pflastersteinen der Place Carnot in Nancy.

Erwan STURCHLER: Gesang, Gitarre

Alexandre THOMAS: Bass, Chor

Maceo BOCCALATTE: Schlagzeug, Percussion

Reservierungen werden empfohlen

Der Kartenverkauf öffnet um 20.00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-10 par DESTINATION NANCY