SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 14 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy, 13 octobre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

SOIRÉE AUBERGE ESPAGNOLE ET JEUX DE SOCIÉTÉ

Apportez plat(s) sucré(s), salé(s) et/ou boisson(s) et venez-vous amuser et partager en famille, entre ami(e)s ou seul(e) et partager une soirée une ambiance conviviale.

Entrée libre. Tout public

Vendredi 2023-10-13 18:00:00 fin : 2023-10-13 22:00:00. 0 EUR.

14 rue d’Amsterdam

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



SPANISH HOSTEL AND BOARD GAMES EVENING

Bring your own sweet, savoury and/or alcoholic beverage(s) and join in the fun with family, friends or on your own for a convivial evening.

Admission free

VELADA EN EL ALBERGUE ESPAÑOL Y JUEGOS DE MESA

Trae tus propios platos dulces o salados y/o bebidas y ven a pasar una velada divertida y compartida en familia, con amigos o solo en un ambiente agradable.

Entrada gratuita

ABEND MIT AUBERGE ESPAGNOLE UND GESELLSCHAFTSSPIELEN

Bringen Sie süße oder salzige Speisen und/oder Getränke mit und amüsieren Sie sich mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder allein, um einen Abend in geselliger Atmosphäre zu verbringen.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-28 par DESTINATION NANCY