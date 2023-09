THÉÂTRE – UN PLUS UN – ÇA FEYDEAU 14 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy, 6 octobre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Un + Un… ça Feydeau !

Par la Compagnie de L’Étoile

1 soirée théâtre avec 2 pièces courtes de Georges FEYDEAU : « Mais n’te promène donc pas toute nue ! » et « Feu la mère de Madame ».

Farces en un acte désopilantes et cruelles, satires de l’enfer conjugal et de l’univers petit bourgeois, entre Madame (dans la 1ère) qui passe son temps en tenue légère dans l’appartement au risque de mettre la carrière politique de son mari en péril et Monsieur (dans la 2ème) qui, rentré tard du bal, apprend au beau milieu d’un scène de ménage que sa belle mère est morte…quiproquos, péripéties et rebondissements…sources de rires garantis.. Tout public

Vendredi 2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 . 6 EUR.

14 rue d’Amsterdam

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Un + Un… ça Feydeau!

By Compagnie de L?Étoile

1 evening of theater with 2 short plays by Georges FEYDEAU: « Mais n?te promène donc pas toute nue! » and « Feu la mère de Madame ».

These hilarious, cruel one-act farces satirize marital hell and the petit bourgeois world, with Madame (in the 1st) spending her time in her apartment in skimpy clothes, risking her husband’s political career, and Monsieur (in the 2nd) returning late from the ball to find out in the middle of a domestic scene that his mother-in-law is dead?misunderstandings, twists and turns?guaranteed sources of laughter.

Uno + Uno… ¡es Feydeau!

Por la Compagnie de L’Étoile

1 velada de teatro con 2 obras cortas de Georges FEYDEAU: « Mais n?te promène donc pas toute nue » y « Feu la mère de Madame ».

Se trata de farsas en un acto, hilarantes y crueles, sátiras del infierno conyugal y del mundo pequeño burgués, con Madame (en la 1ª obra) que se pasa el tiempo con poca ropa en el apartamento, poniendo en peligro la carrera política de su marido, y Monsieur (en la 2ª obra) que, habiendo regresado tarde del baile, se entera en plena escena doméstica de que su suegra ha muerto… malentendidos, giros y vueltas… fuentes de risas garantizadas.

Eins + Eins … das ist Feydeau!

Von der Compagnie de L?Étoile

1 Theaterabend mit 2 kurzen Stücken von Georges FEYDEAU: « Mais n?te promène donc pas toute nue! » und « Feu la mère de Madame ».

Diese urkomischen und grausamen Einakter sind Satiren auf die Ehehölle und die kleinbürgerliche Welt, zwischen Madame (im ersten Akt), die ihre Zeit in leichter Kleidung in der Wohnung verbringt und dabei riskiert, die politische Karriere ihres Mannes zu gefährden, und Monsieur (im zweiten Akt), der spät vom Ball zurückkommt und mitten in einer häuslichen Szene erfährt, dass seine schöne Mutter gestorben ist… Missverständnisse, Verwicklungen und Wendungen… Lachsalven garantiert.

