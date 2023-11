Exposition : Jane Deste 14 rue Covet Marignane, 5 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Jane Deste, sculptrice, photographe et artiste peintre, expose ses œuvres au musée d’arts et traditions populaires, Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.

Vous êtes attendus nombreux !.

2023-12-05 fin : 2024-01-16 . .

14 rue Covet Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jane Deste, sculptor, photographer and painter, is exhibiting her work at the Musée d’arts et traditions populaires, Albert Reynaud, during opening hours.

We look forward to seeing you there!

Jane Deste, escultora, fotógrafa y pintora, expone en el Museo de Artes y Tradiciones Populares Albert Reynaud en horario de apertura.

Esperamos verla por allí

Jane Deste, Bildhauerin, Fotografin und Malerin, stellt ihre Werke im Musée d’arts et traditions populaires, Albert Reynaud, während der Öffnungszeiten aus.

Sie werden zahlreich erwartet!

