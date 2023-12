SEBKA + ABYR 14 rue Clémenceau Nilvange, 13 janvier 2024 20:30, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Un co-plateau d’Abyr & Sebka, c’est un concert de chanson francophone

originale avec l’auteur-compositeur-guitariste-chanteur Sebka et la

chanteuse et poétesse franco-libanaise Abyr.

Abyr vient interpréter ses textes mis en musique par Sebka qui assure la

première moitié du concert en solo, puis accompagne Abyr à la guitare et

aux chœurs pour la seconde partie du spectacle.. Tout public

Samedi 2024-01-13 20:30:00 fin : 2024-01-13 . 5 EUR.

14 rue Clémenceau

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



Un co-plateau d?Abyr & Sebka is a concert of original French chanson

with singer-songwriter-guitarist Sebka and French-Lebanese

and French-Lebanese singer and poet Abyr.

Abyr performs her own texts, set to music by Sebka, who performs the first half solo

first half of the concert, then accompanies Abyr on guitar and vocals

guitar and backing vocals for the second half of the show.

Un co-plateau d’Abyr & Sebka es un concierto de chanson francesa original

con el cantautor y guitarrista Sebka y el franco-libanés

la cantante y poetisa franco-libanesa Abyr.

Abyr interpretará sus propias letras, musicadas por Sebka, que actuará en solitario durante la primera mitad del concierto

la primera mitad del concierto, para luego acompañar a Abyr a la guitarra y voz durante la segunda mitad

guitarra y coros durante la segunda mitad del espectáculo.

Ein Co-Plateau von Abyr & Sebka ist ein Konzert mit frankophonen Chansons

mit dem Sänger, Songwriter und Gitarristen Sebka und der Sängerin Sebka

der französisch-libanesischen Sängerin und Dichterin Abyr.

Abyr kommt, um ihre Texte vorzutragen, die von Sebka vertont wurden, die die erste Hälfte des Konzerts bestreitet

die erste Hälfte des Konzerts bestreitet er als Solist, danach begleitet er Abyr mit Gitarre und Gesang

in der zweiten Hälfte des Konzerts.

