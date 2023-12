HUIT FEMMES DE R.THOMAS 14 rue Clémenceau Nilvange, 17 décembre 2023 16:00, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Huit femmes se préparant à fêter noël.

Au milieu du tumulte de la vie de chacune, le Maître de maison est retrouvé assassiné, un couteau

dans le dos. Personne n’a pu entrer ou sortir de la propriété. Le, ou plutôt la coupable est

forcément une des huit.

Entre mensonges, aveux et désaveux, les vérités éclatent et le linge sale éclabousse…

Alors qui a tué Marcel ?. Tout public

Dimanche 2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 . 5 EUR.

14 rue Clémenceau

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



Eight women preparing to celebrate Christmas.

In the midst of the hustle and bustle of each woman’s lives, the Master of the House is found murdered with a knife in his back

in the back. No one has been able to enter or leave the property. The culprit, or rather the culprit

one of the eight.

Between lies, confessions and disavowals, truths are revealed and dirty laundry is spilled?

So who killed Marcel?

Ocho mujeres se preparan para celebrar la Navidad.

En medio del tumulto de las vidas de todas, el amo de la casa aparece asesinado, con un cuchillo

en la espalda. Nadie ha podido entrar ni salir de la propiedad. El culpable, o más bien la culpable

uno de los ocho.

Entre mentiras, confesiones y desmentidos, la verdad sale a la luz y los trapos sucios se derraman..

¿Quién mató a Marcel?

Acht Frauen bereiten sich auf das Weihnachtsfest vor.

Mitten im Trubel des Lebens jeder einzelnen wird der Hausherr ermordet aufgefunden, mit einem Messer in der Hand

in seinem Rücken. Niemand kann das Anwesen betreten oder verlassen haben. Der oder die Täterin ist

muss eine der acht sein.

Zwischen Lügen, Geständnissen und Desavouierungen kommen die Wahrheiten ans Licht und die schmutzige Wäsche spritzt?

Wer hat Marcel getötet?

