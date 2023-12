PAULETTE + LA MAISON DE BERNARDA ALBA 14 rue Clémenceau Nilvange, 16 décembre 2023 19:00, Nilvange.

Nilvange,Moselle

19h00 : Paulette

L’atelier théâtre de Vitry vous propose « Paulette », une invitation au voyage à travers un spectacle décalé et drôle. Un bon moment à partager !

Durée 30min

20h30 : La Maison de Bernarda Alba

La Maison de Bernarda Alba de F.Garcia Lorca

Drame. Durée 60min

Devenue veuve, Bernarda impose un deuil de huit années à ses cinq filles. Un homme rôde autour de la casa, invisible et présent. Soupçons, jalousies, rancœurs, règlements de compte jaillissent.. Tout public

Samedi 2023-12-16 19:00:00 fin : 2023-12-16 . 5 EUR.

14 rue Clémenceau

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



7:00 pm: Paulette

The Atelier Théâtre de Vitry presents « Paulette », an invitation to travel through a quirky, funny show. A good time to share!

Running time 30min

8:30pm: La Maison de Bernarda Alba

The House of Bernarda Alba by F.Garcia Lorca

Drama. Running time 60min

Now a widow, Bernarda imposes an eight-year mourning period on her five daughters. A man prowls around the house, invisible and present. Suspicions, jealousies, grudges and score-settling come to the fore.

19.00 h: Paulette

El taller de teatro Vitry presenta « Paulette », una invitación a viajar a través de un espectáculo estrafalario y divertido. ¡Un buen momento para compartir!

Duración 30min

20.30 h: La casa de Bernarda Alba

La casa de Bernarda Alba de F.Garcia Lorca

Drama. Duración 60min

Viuda, Bernarda impone a sus cinco hijas un luto de ocho años. Un hombre merodea por la casa, invisible pero presente. Sospechas, celos, rencores, ajustes de cuentas salen a la luz.

19.00 Uhr: Paulette

Das Theateratelier von Vitry bietet Ihnen « Paulette », eine Einladung zu einer Reise durch eine schräge und lustige Aufführung. Ein guter Moment zum Teilen!

Dauer 30min

20.30 Uhr: Das Haus von Bernarda Alba

Das Haus von Bernarda Alba von F.Garcia Lorca

Drama. Dauer 60min

Bernarda ist Witwe geworden und verordnet ihren fünf Töchtern eine achtjährige Trauerzeit. Ein Mann schleicht um die casa herum, unsichtbar und präsent. Es kommt zu Verdächtigungen, Eifersüchteleien, Groll und Abrechnungen.

