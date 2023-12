L’ATTOIRISAGE 14 rue Clémenceau Nilvange, 13 décembre 2023 15:30, Nilvange.

Nilvange,Moselle

Voilà une Légende de Noël encore méconnue. À minuit, le père doit atterrir sur les toits des

maisons pour distribuer les cadeaux, mais pour cela il faut préparer la piste d’attoirissage.

Nicolas Wizard, Agent des pistes pour l’attoirissage du traineau du Père Noel, doit préparer le

terrain.

Il recrute des lutins magiques pour l’aider. Attention ! Seuls les lutins formés ont le droit de monter

sur les toits. Rendez-vous sur le toit, ou tout est possible !. Tout public

Mercredi 2023-12-13 15:30:00 fin : 2023-12-13 . 5 EUR.

14 rue Clémenceau

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



Here’s a little-known Christmas legend. At midnight, Father must land on the roofs of the houses

to distribute the presents, but to do so, he has to prepare the landing strip.

Nicolas Wizard, Santa?s Landing Agent, has to prepare the ground

the ground.

He recruits magical elves to help him. But be careful! Only trained elves are allowed to climb

roofs. Go to the roof, where anything is possible!

He aquí una leyenda navideña poco conocida. A medianoche, Papá Noel tiene que aterrizar en los tejados de las casas para repartir los regalos

para repartir los regalos, pero para ello tiene que preparar la pista de aterrizaje.

Nicolas Wizard, el agente de pista del trineo de Papá Noel, tiene que preparar el

el suelo.

Para ello está reclutando elfos mágicos que le ayuden. Pero ¡cuidado! Sólo los elfos entrenados pueden subir

tejados. Sube al tejado, ¡donde todo es posible!

Dies ist eine noch weitgehend unbekannte Weihnachtslegende. Um Mitternacht muss der Vater auf den Dächern der Häuser landen

um die Geschenke zu verteilen, aber dafür muss er die Landebahn vorbereiten.

Nicolas Wizard, der für die Landebahnen des Schlittens des Weihnachtsmannes zuständig ist, muss den Platz für die Landung vorbereiten

das Feld vorbereiten.

Er stellt magische Kobolde ein, die ihm dabei helfen. Aber Vorsicht! Nur ausgebildete Wichtel dürfen auf

auf die Dächer steigen. Wir treffen uns auf dem Dach, wo alles möglich ist!

Mise à jour le 2023-12-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME