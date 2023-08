Matchs de la Coupe du Monde de Rugby au FirstName 14 rue Claude Bonnier Bordeaux, 8 septembre 2023, Bordeaux.

Bordeaux,Gironde

Joignez vous à nous pour cet événement à la fois sportif mais surtout…FESTIF!

Et oui chez FirstName on diffuse TOUS les matchs de la Coupe du Monde. Promis, le FEEL GOOD sera au rendez-vous.

Petite ou Grande Faim? Notre bar-restaurant Le Bada assure le service sans oublier les boissons : il y en aura pour tous les goûts!.

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

14 rue Claude Bonnier

Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us for this event that’s both sporting and above all…FESTIVE!

Yes, FirstName broadcasts ALL World Cup matches. We promise, the FEEL GOOD will be there.

Hungry or not? Our bar-restaurant Le Bada will be serving you, not forgetting the drinks: there’ll be something for everyone!

Acompáñenos en este acontecimiento a la vez deportivo y sobre todo… ¡FESTIVO!

Sí, FirstName retransmite TODOS los partidos del Mundial. Te lo prometo, el FEEL GOOD estará ahí.

¿Tienes hambre o no? Nuestro bar-restaurante Le Bada le atenderá, sin olvidar las bebidas: ¡habrá para todos los gustos!

Wir freuen uns, Sie bei diesem sportlichen und vor allem feierlichen Ereignis begrüßen zu dürfen

FirstName überträgt ALLE Spiele der Weltmeisterschaft. Versprochen, das FEEL GOOD wird kommen.

Kleiner oder großer Hunger? Unser Bar-Restaurant Le Bada sorgt für den Service und die Getränke: Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

