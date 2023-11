MARCHÉ DE NOËL À LA CHAPELLE SAINT ROCH 14 rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges, 15 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Spécialités de Noël, musique, partage et dégustation… comme chaque année, pour les fêtes de fin d’année, l’association des Jardins de la chapelle Saint-Roch propose de venir partager quelques spécialités de Noël, mais aussi un petit Marché de Noël et de profiter des lieux et de la convivialité Noël avec une animation musicale …. Tout public

Vendredi 2023-12-15 17:00:00 fin : 2023-12-15 . 0 EUR.

14 rue Claude Bassot Chapelle Saint Roch

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Christmas specialities, music, sharing and tasting? as every year, for the festive season, the Jardins de la Chapelle Saint-Roch association invites you to come and share some Christmas specialities, as well as a small Christmas market and to enjoy the place and the conviviality of Christmas with musical entertainment?

Especialidades navideñas, música, compartir y degustar… como cada año, para las fiestas de fin de año, la asociación Jardins de la Chapelle Saint-Roch le invita a venir a compartir algunas especialidades navideñas, así como a un pequeño mercado de Navidad y a disfrutar del lugar y de la convivencia navideña con animaciones musicales..

Weihnachtsspezialitäten, Musik, Austausch und Verkostung? Wie jedes Jahr zum Jahresende bietet der Verein der Gärten der Kapelle Saint-Roch an, einige Weihnachtsspezialitäten zu teilen, aber auch einen kleinen Weihnachtsmarkt zu veranstalten und die Räumlichkeiten und die weihnachtliche Gemütlichkeit mit musikalischer Unterhaltung zu genießen?

Mise à jour le 2023-11-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES