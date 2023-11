VERNISSAGE « DU BLEU À L’ÂME » 14 Rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges, 9 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Après ses « Grands Formats » dans les jardins, Clair Arthur revient à la Chapelle Saint Roch avec une exposition « Du bleu à l’âme ». Vernissage ce samedi, puis l’exposition se visitera lors des animations ou sur rendez-vous.. Tout public

Samedi 2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

14 Rue Claude Bassot Chapelle Saint-Roch

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



After his « Grands Formats » in the gardens, Clair Arthur returns to the Chapelle Saint Roch with an exhibition entitled « Du bleu à l’âme ». Opening this Saturday, the exhibition can be visited during the events or by appointment.

Tras sus « Grands Formats » en los jardines, Clair Arthur vuelve a la Chapelle Saint Roch con una exposición titulada « Du bleu à l’âme ». Inaugurada este sábado, la exposición podrá visitarse durante los actos o con cita previa.

Nach seinen « Grands Formats » in den Gärten kehrt Clair Arthur mit seiner Ausstellung « Du bleu à l’âme » in die Kapelle Saint Roch zurück. Vernissage diesen Samstag, danach kann die Ausstellung während der Animationen oder nach Vereinbarung besichtigt werden.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES