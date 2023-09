DES SOUPES D’ICI ET D’AILLEURS 14 rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges, 8 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Comme chaque année Les jardins de la Chapelle proposent de venir partager des recettes de soupes, de les présenter et de les partager, ou tout simplement de venir les déguster …

Soupe de mots par la troupe Lire et Dire.

.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 16:00:00 fin : 2023-10-08 20:00:00. 0 EUR.

14 rue Claude Bassot Les Jardins de la chapelle Saint Roch

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



As every year, Les jardins de la Chapelle invites you to come and share your soup recipes, present and share them, or simply come and taste them…

Soupe de mots by the Lire et Dire troupe.

Como cada año, Les jardins de la Chapelle le invitan a venir a compartir sus recetas de sopa, a presentarlas y compartirlas, o simplemente a venir a degustarlas…

Sopa de letras de la compañía Lire et Dire.

Wie jedes Jahr schlagen die Gärten der Kapelle vor, Suppenrezepte auszutauschen, sie vorzustellen und zu teilen, oder einfach nur zu kommen und sie zu probieren …

Suppe aus Wörtern von der Truppe Lire et Dire .

Mise à jour le 2023-09-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES