CONCERT : TRIBUTE TO LED ZEPPELIN PAR ZEP SET 14 Rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges, 9 septembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

« Rock à la Chapelle » revient avec trois concerts. Après The Doors, c’est au tour de Led Zeppelin d’être mis à l’honneur, dans les jardins de la chapelle, par le groupe Zep Set.

Petite restauration, buvette.

Billetterie à l’Office de Tourisme.. Tout public

Samedi 2023-09-09 19:00:00 fin : 2023-09-09 22:00:00. 25 EUR.

14 Rue Claude Bassot Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



« Rock à la Chapelle » returns with three concerts. After The Doors, it’s Led Zeppelin’s turn to be honored, in the chapel gardens, by the group Zep Set.

Snacks and refreshments.

Tickets available from the Tourist Office.

vuelve el « Rock à la Chapelle » con tres conciertos. Después de The Doors, es el turno de Led Zeppelin, homenajeado en los jardines de la capilla por el grupo Zep Set.

Aperitivos y refrescos.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo.

« Rock in the Chapel » kehrt mit drei Konzerten zurück. Nach The Doors wird nun Led Zeppelin in den Gärten der Kapelle von der Gruppe Zep Set geehrt.

Kleine Speisen und Getränke.

Kartenverkauf im Fremdenverkehrsamt.

