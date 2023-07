CONCERT : TRIBUTE TO THE DOORS 14 Rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges, 8 septembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

« Rock à la Chapelle » revient avec trois concerts. On commence par un Tribute to the Doors, dans les jardins de la chapelle.

Petite restauration, buvette.

Billetterie à l’Office de Tourisme.. Tout public

Vendredi 2023-09-08 19:00:00 fin : 2023-09-08 22:00:00. 25 EUR.

14 Rue Claude Bassot Jardins de la Chapelle Saint Roch

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



« Rock à la Chapelle » returns with three concerts. Starting with a Tribute to the Doors, in the chapel gardens.

Snacks and refreshments.

Tickets available from the Tourist Office.

vuelve « Rock à la Chapelle » con tres conciertos. Empezando por un Tributo a The Doors, en los jardines de la capilla.

Aperitivos y refrescos.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo.

« Rock in der Kapelle » kehrt mit drei Konzerten zurück. Wir beginnen mit einem « Tribute to the Doors » in den Gärten der Kapelle.

Kleine Speisen und Getränke.

Kartenverkauf im Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES