CONCERT DU FESTIVAL RÉSONUANCES 14 Rue Claude Bassot, 19 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Évènement désormais incontournable de la saison culturelle estivale, le festival RésoNuances aura lieu cet été du 11 juillet au 4 août. Quatre formations musicales, chacune assurant une tournée de quatre dates consécutives, se succèderont pour un total de seize concerts dans onze jardins vosgiens. Point commun de l’ensemble des groupes : le violoncelle.

Eric LONGSWORTH et Aziz SAHMAOUI « Il fera beau demain matin jusqu’à midi » – Une production Passé Minuit en Accords – Eric LONGSWORTH : violoncelle, Aziz SAHMAOUI : chant, mandole

Voix envoûtante d’Aziz Sahmaoui magnifiée par les cordes du violoncelle d’Eric Longsworth, l’alchimie entre ces deux artistes rares et inclassables promet un concert de grande intensité poétique. Il fera beau demain matin jusqu’à midi (production Passé Minuit en Accords) à découvrir à la Chapelle St-Roch.

Buvette et petite restauration à partir de 18h30

Début du concert à 20 h. Tout public

Mercredi 2023-07-19 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-19 22:00:00. 14 EUR.

14 Rue Claude Bassot Chapelle Saint-Roch

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The RésoNuances festival is now an essential event of the summer cultural season. It will take place this summer from July 11 to August 4. Four musical groups, each one assuring a tour of four consecutive dates, will follow one another for a total of sixteen concerts in eleven Vosges gardens. Common point of all the groups: the cello.

Eric LONGSWORTH and Aziz SAHMAOUI « Il fera beau demain matin jusqu?à midi » ? A Passé Minuit en Accords production – Eric LONGSWORTH : cello, Aziz SAHMAOUI : vocals, mandola

Aziz Sahmaoui’s bewitching voice is magnified by Eric Longsworth’s cello strings. The alchemy between these two rare and unclassifiable artists promises a concert of great poetic intensity. The weather will be fine tomorrow morning until noon (production Passé Minuit en Accords) to be discovered at the Chapelle St-Roch.

Refreshments and snacks from 6:30 pm

Concert starts at 8 pm

El festival RésoNuances, cita ineludible de la temporada cultural estival, se celebrará este verano del 11 de julio al 4 de agosto. Cuatro grupos musicales, cada uno con una gira de cuatro fechas consecutivas, se sucederán para un total de dieciséis conciertos en once jardines de los Vosgos. Todos los grupos tienen en común el violonchelo.

Eric LONGSWORTH y Aziz SAHMAOUI « Il fera beau demain matin jusqu?à midi » ? Producción de A Passé Minuit en Accords – Eric LONGSWORTH : violonchelo, Aziz SAHMAOUI : voz, mandola

La voz hechizante de Aziz Sahmaoui se ve magnificada por las cuerdas del violonchelo de Eric Longsworth. La alquimia entre estos dos artistas raros e inclasificables promete un concierto de gran intensidad poética. El buen tiempo acompañará mañana por la mañana hasta el mediodía (producción Passé Minuit en Accords) que se descubrirá en la Chapelle St-Roch.

Refrescos y aperitivos a partir de las 18.30 h

Concierto a partir de las 20.00 h

Das Festival RésoNuances, das mittlerweile zum festen Bestandteil der kulturellen Sommersaison geworden ist, findet diesen Sommer vom 11. Juli bis zum 4. August statt. Vier Musikgruppen, die jeweils eine Tournee mit vier aufeinanderfolgenden Terminen absolvieren, geben insgesamt 16 Konzerte in elf Gärten in den Vogesen. Allen Gruppen gemeinsam ist das Cello.

Eric LONGSWORTH und Aziz SAHMAOUI « Es wird morgen früh bis mittags schön sein » ? Eine Produktion von Passé Minuit en Accords – Eric LONGSWORTH: Cello, Aziz SAHMAOUI: Gesang, Mandola

Aziz Sahmaouis betörende Stimme wird von Eric Longsworths Cello-Saiten veredelt. Die Alchemie zwischen diesen beiden seltenen und unklassifizierbaren Künstlern verspricht ein Konzert von großer poetischer Intensität. Il fera beau demain matin jusqu’à midi (Produktion Passé Minuit en Accords), zu entdecken in der Kapelle St-Roch.

Getränke und kleine Snacks ab 18.30 Uhr

Beginn des Konzerts um 20 Uhr

