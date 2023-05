APÉRO LITTÉRAIRE AVEC DAVID LE BRETON 14 rue Claude Bassot, 25 juin 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Rencontre autour de ses livres : « Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur » et « Marcher la vie : un art tranquille du bonheur ». Animé par Emmanuel Antoine.. Tout public

Dimanche 2023-06-25 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-25 19:00:00. 0 EUR.

14 rue Claude Bassot Jardins de la Chapelle Saint Roch

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Meeting to discuss his books: « Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur » and « Marcher la vie: un art tranquille du bonheur ». Hosted by Emmanuel Antoine.

Reunión para hablar de sus libros: « Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur » y « Marcher la vie: un art tranquille du bonheur ». Organizado por Emmanuel Antoine.

Treffen zu seinen Büchern: « Marcher. Lob der Wege und der Langsamkeit » und « Marcher la vie: un art tranquille du bonheur » (Das Leben gehen: eine stille Kunst des Glücks). Moderiert von Emmanuel Antoine.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES