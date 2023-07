LUDO-MÉDIA EN TOURNÉE 14 rue Carnot Gérardmer, 12 juillet 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Animation de l’après-midi: Atelier scrapbooking par Sylvia Bérard de Créa’muse. Livres et jeux à disposition. Repli à la Ludothèque en cas d’intempéries.. Enfants

Jeudi 14:00:00 fin : . 0 EUR.

14 rue Carnot Parc Garnier

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Afternoon entertainment: Scrapbooking workshop by Sylvia Bérard from Créa?muse. Books and games available. Back-up at the Ludothèque in case of bad weather.

Tarde entretenida: taller de scrapbooking a cargo de Sylvia Bérard, de Créa?muse. Libros y juegos disponibles. Reserva en la ludoteca en caso de mal tiempo.

Nachmittagsbetreuung: Scrapbooking-Workshop mit Sylvia Bérard von Créa?muse. Bücher und Spiele stehen zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter Ausweichmöglichkeit in die Ludothek.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES