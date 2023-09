BABETTE 14 Rue Blanquerie Limoux, 5 octobre 2023, Limoux.

Limoux,Aude

Il est minuit ce mercredi et Babette nous raconte sa journée. Babette, qui est une battante, fait un récit plutôt hilarant des malheurs de sa vie. Une vie qui, un jour, sort de l’ordinaire à tel point qu’il y a urgence à la raconter.

Un texte de Philippe Minyana porté par l’excellence de Dominique Jacquet.

Elle est toutes les femmes, elle est le temps.

Tout public dès 15 ans – durée 1h.

2023-10-05 20:00:00 fin : 2023-10-05 . EUR.

14 Rue Blanquerie

Limoux 11300 Aude Occitanie



It’s midnight on Wednesday and Babette tells us about her day. Babette, who is a fighter, gives a rather hilarious account of the misfortunes of her life. A life that, one day, is so out of the ordinary that it needs to be told.

Philippe Minyana?s text is supported by the excellence of Dominique Jacquet.

She is all women, she is time.

Open to all audiences aged 15 and over ? duration 1h

Es miércoles a medianoche y Babette nos cuenta su día. Babette, que es una luchadora, hace un relato bastante hilarante de las desventuras de su vida. Una vida que, un día, se sale tanto de lo común que hay que contarla.

El texto de Philippe Minyana cobra vida gracias a la excelencia de Dominique Jacquet.

Ella es todas las mujeres, ella es el tiempo.

Para todos los públicos a partir de 15 años ? 1 hora

Es ist Mitternacht an diesem Mittwoch und Babette erzählt uns von ihrem Tag. Babette, die eine Kämpferin ist, erzählt eine ziemlich urkomische Geschichte von den Missgeschicken ihres Lebens. Ein Leben, das eines Tages so sehr aus dem Rahmen fällt, dass es dringend erzählt werden muss.

Ein Text von Philippe Minyana, der von der hervorragenden Leistung von Dominique Jacquet getragen wird.

Sie ist alle Frauen, sie ist die Zeit.

Alle Zuschauer ab 15 Jahren ? Dauer 1 Stunde

