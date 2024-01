La dictée du Rotary Club 2024 14, rue Barthélémy de Laffemas Valence, samedi 27 janvier 2024.

Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 13:30:00

fin : 2024-01-27

Venez votre niveau de grammaire et d’orthographe en participant à la dictée. De nombreux lots sont à gagner. Et le profit sera reversé à La Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme.

14, rue Barthélémy de Laffemas Campus de Montplaisir

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



