MARCHÉ DE NOËL 14 rue Banaudon Lunéville, 13 décembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Marché de Noël, organisé par la Ville, sur le square du Souvenir Français (devant la Mairie)

– les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 20h

– les jeudis et vendredis de 16h à 20h

– le 24 déc de 14h à 17h

Fermeture les lundis et mardis

Avec animations diverses (stands maquillage, sculpteur sur ballons, stand du Père Noël, chorales, fanfares…). Tout public

Vendredi 2023-12-13 16:00:00 fin : 2023-12-23 20:00:00. 0 EUR.

14 rue Banaudon Square du Souvenir Français devant la Mairie

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christmas market, organized by the Town, in the Square du Souvenir Français (in front of the Town Hall)

– wednesdays, Saturdays and Sundays, 2pm to 8pm

– thursdays and Fridays, 4pm to 8pm

– dec 24, 2pm to 5pm

Closed Mondays and Tuesdays

With various activities (face painting, balloon sculptor, Santa Claus stand, choirs, brass bands, etc.)

Mercado de Navidad, organizado por la ciudad, en la Plaza del Recuerdo Francés (frente al Ayuntamiento)

– miércoles, sábados y domingos de 14:00 a 20:00 h

– jueves y viernes de 16:00 a 20:00 h

– 24 de diciembre de 14.00 a 17.00 h

Lunes y martes cerrado

Con diversas actividades (pintacaras, globoflexia, stand de Papá Noel, coros, bandas de música, etc.)

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Stadt, auf dem Square du Souvenir Français (vor dem Rathaus)

– mittwochs, samstags und sonntags von 14:00 bis 20:00 Uhr

– donnerstags und freitags von 16:00 bis 20:00 Uhr

– am 24. Dezember von 14:00 bis 17:00 Uhr

Montags und dienstags geschlossen

Mit verschiedenen Animationen (Schminkstände, Ballonfiguren, Stand des Weihnachtsmanns, Chöre, Blaskapellen usw.)

Mise à jour le 2023-11-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS