Réveillon Gypsy 14 Route du Mont-Saint-Michel Beauvoir, 31 décembre 2023, Beauvoir.

Beauvoir,Manche

L’hôtel-restaurant de l’Ermitage vous convie à son dîner dansant à l’occasion de la Saint-Sylvestre !

Dîner de gala réalisé par le chef Silvestre puis soirée dansante avec « Gérard Ferrer trio » !

Sur réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

14 Route du Mont-Saint-Michel Hôtel-restaurant l’Ermitage

Beauvoir 50170 Manche Normandie



The Ermitage hotel-restaurant invites you to its New Year’s Eve dinner-dance!

Gala dinner by chef Silvestre, followed by dancing with the Gérard Ferrer trio!

Reservations required.

¡El hotel-restaurante Ermitage le invita a su cena y baile de Nochevieja!

Cena de gala del chef Silvestre seguida de baile con el trío de Gérard Ferrer

Reserva obligatoria.

Das Hotel-Restaurant de l’Ermitage lädt Sie zu seinem Tanzdinner anlässlich des Silvesterabends ein!

Gala-Dinner von Chefkoch Silvestre und anschließend Tanzabend mit « Gérard Ferrer trio »!

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Mont-Saint-Michel Normandie