Noël de l’entrepôt de la Bruche 14 route Du Maréchal De Lattre De Tassigny Barembach, 25 novembre 2023, Barembach.

Barembach,Bas-Rhin

Marché de Noël dans les locaux de Entrepôt de la Bruche avec exposants, promotions et dégustations !.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 20:00:00. EUR.

14 route Du Maréchal De Lattre De Tassigny

Barembach 67130 Bas-Rhin Grand Est



Christmas market at Entrepôt de la Bruche with exhibitors, promotions and tastings!

Mercado de Navidad en el Entrepôt de la Bruche con expositores, promociones y degustaciones

Weihnachtsmarkt in den Räumlichkeiten von Entrepôt de la Bruche mit Ausstellern, Sonderangeboten und Verkostungen!

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche