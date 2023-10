Sprint des Gazelles 14 Route du Lac Saint-Laurent-des-Vignes, 29 octobre 2023, Saint-Laurent-des-Vignes.

Saint-Laurent-des-Vignes,Dordogne

Le Sprint des Gazelles est une course de karting réservé aux filles.

Avec le magazine Essentielles, Valérie Marsonet, la patronne du restaurant Le Richelieu, lance la première course individuelle de Karting 100% féminine ! Organisé par Sports 24 Express « Le Sprint des Gazelles » aura lieu (sous réserve d’un nombre suffisant de participantes) le dimanche 29 octobre à partir de 11 heures au Karting de Bergerac. La formule comprend 6 minutes de chronos (essais) + une course individuelle (10 tours) + le déjeuner du midi au Restaurant Le Richelieu (boisson comprise).

L’inscription est de 80€ par pilote..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

14 Route du Lac Karting Bergerac

Saint-Laurent-des-Vignes 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Sprint des Gazelles is a karting race for girls only.

In partnership with Essentielles magazine, Valérie Marsonet, owner of Le Richelieu restaurant, is launching the first 100% all-girls individual karting race! Organized by Sports 24 Express, « Le Sprint des Gazelles » will take place (subject to a sufficient number of participants) on Sunday, October 29, starting at 11 a.m. at the Bergerac go-karting center. The package includes 6 minutes of practice time + an individual race (10 laps) + lunch at Restaurant Le Richelieu (drinks included).

Registration is 80? per driver.

El Sprint des Gazelles es una carrera de karts sólo para chicas.

En colaboración con la revista Essentielles, Valérie Marsonet, propietaria del restaurante Le Richelieu, lanza la primera carrera de karts individual 100% femenina Organizado por Sports 24 Express, « Le Sprint des Gazelles » tendrá lugar (siempre que haya un número suficiente de participantes) el domingo 29 de octubre a partir de las 11 h en el Centro de Karting de Bergerac. El paquete incluye 6 minutos de entrenamientos + una carrera individual (10 vueltas) + almuerzo en el restaurante Le Richelieu (bebidas incluidas).

El precio de la inscripción es de 80 euros por piloto.

Der Sprint des Gazelles ist ein Kart-Rennen nur für Mädchen.

Gemeinsam mit dem Magazin Essentielles startet Valérie Marsonet, die Chefin des Restaurants Le Richelieu, das erste Einzelrennen im Kartsport, das zu 100 % aus Frauen besteht! Das von Sports 24 Express organisierte Rennen « Le Sprint des Gazelles » findet (vorbehaltlich einer ausreichenden Anzahl von Teilnehmerinnen) am Sonntag, den 29. Oktober ab 11 Uhr auf der Kartbahn von Bergerac statt. Das Angebot umfasst 6 Minuten Zeitmessung (Testfahrten) + ein Einzelrennen (10 Runden) + Mittagessen im Restaurant Le Richelieu (inkl. Getränk).

Die Anmeldegebühr beträgt 80 Euro pro Fahrer.

