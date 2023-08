Journées européennes du patrimoine : visite du château de Langoiran 14 route du château Langoiran, 15 septembre 2023, Langoiran.

Langoiran,Gironde

L’histoire du château de Langoiran continue à s’écrire chaque jour, défiant celle des hommes, dont les générations se succèdent les unes après les autres. C’est un site chargé d’histoires, un lieu toujours vivant. C’est cette approche qui vous sera proposée lors d’une visite avec pour thème : « Un lieu passeur de mémoire, toujours vivant »..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 18:00:00. EUR.

14 route du château Château de Langoiran

Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The history of the Château de Langoiran continues to be written every day, defying the history of mankind as one generation follows another. It’s a site steeped in history, a place that’s always alive. This is the approach you will be offered during a visit with the theme: « A place of memory, always alive ».

La historia del castillo de Langoiran sigue escribiéndose cada día, desafiando a la historia de la humanidad a medida que se suceden las generaciones. Es un sitio cargado de historia, un lugar siempre vivo. Este es el enfoque que se le ofrecerá durante una visita sobre el tema: « Un lugar que transmite memoria, siempre vivo ».

Die Geschichte des Château de Langoiran wird jeden Tag weitergeschrieben und trotzt der Geschichte der Menschen, deren Generationen eine nach der anderen folgen. Es ist ein Ort voller Geschichten, ein Ort, der immer lebendig ist. Dieser Ansatz wird Ihnen bei einem Besuch mit dem Thema: « Ein Ort, der Erinnerungen weitergibt und immer noch lebendig ist » vorgeschlagen.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers