EXPOSITION 100% BRIQUES 14 route du Buchel Thionville, 30 septembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Petits et grands sont invités à découvrir cette exposition de la brique la plus connu du monde !. Tout public

Samedi 2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. 4 EUR.

14 route du Buchel Espace multifonctionel de Veymerange

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Young and old are invited to discover this exhibition of the world’s most famous brick!

Grandes y pequeños están invitados a descubrir esta exposición del ladrillo más famoso del mundo

Groß und Klein sind eingeladen, diese Ausstellung des bekanntesten Ziegelsteins der Welt zu entdecken!

Mise à jour le 2023-09-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME