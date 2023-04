Visite Guidée – Cave Lantheaume Patrick 14, route des Meyries Barsac Catégories d’Évènement: Barsac

Drôme

Visite Guidée – Cave Lantheaume Patrick 14, route des Meyries, 1 janvier 2023, Barsac. Visites guidées individuelles ou de groupe, sur demande avec dégustation gratuite. Durée 30 minutes..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

14, route des Meyries Cave Lantheaume Patrick

Barsac 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Individual or group guided tours on request with free tasting. Duration 30 minutes. Visitas individuales o en grupo bajo petición con degustación gratuita. Duración: 30 minutos. Individuelle oder Gruppenführungen auf Anfrage mit kostenloser Verkostung. Dauer 30 Minuten. Mise à jour le 2023-02-06 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’Évènement: Barsac, Drôme Autres Lieu 14, route des Meyries Adresse 14, route des Meyries Cave Lantheaume Patrick Ville Barsac Departement Drôme Lieu Ville 14, route des Meyries Barsac

14, route des Meyries Barsac Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barsac/

Visite Guidée – Cave Lantheaume Patrick 14, route des Meyries 2023-01-01 was last modified: by Visite Guidée – Cave Lantheaume Patrick 14, route des Meyries 14, route des Meyries 1 janvier 2023 14, route des Meyries Barsac

Barsac Drôme