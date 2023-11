Marché de Noël d’Uni-Médoc 14 Route de Soulac Gaillan-en-Médoc, 9 décembre 2023, Gaillan-en-Médoc.

Gaillan-en-Médoc,Gironde

La Cave d’Uni-Médoc organise son désormais traditionnel marché de Noël.

De nombreux exposants seront présents pour vous faire découvrir des produits régionaux et artisanaux.

Un atelier d’écriture est prévu pour les enfants, qui auront la chance de rencontrer le père Noël à partir de 16h..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

14 Route de Soulac Cave des vignerons d’Uni-Médoc

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Cave d’Uni-Médoc is organizing its traditional Christmas market.

Numerous exhibitors will be on hand to showcase regional products and crafts.

A writing workshop is planned for children, who will have the chance to meet Santa Claus from 4pm.

La Cave d’Uni-Médoc celebra su tradicional mercado navideño.

Numerosos expositores presentarán productos locales y artesanales.

También habrá un taller de escritura para niños, que tendrán la oportunidad de conocer a Papá Noel a partir de las 16:00 horas.

Die Cave d’Uni-Médoc organisiert ihren mittlerweile traditionellen Weihnachtsmarkt.

Zahlreiche Aussteller werden anwesend sein, um Ihnen regionale und handwerkliche Produkte zu präsentieren.

Für Kinder ist ein Schreibworkshop vorgesehen, und ab 16 Uhr haben sie die Chance, den Weihnachtsmann zu treffen.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT Médoc-Vignoble