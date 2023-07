Les concerts de l’été Chez Burgou : Le P’tit Bal 14 route de Saint Mathieu Cussac, 2 août 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

L’équipe de Chez Burgou à Cussac vous a concocté un été aussi gourmand que musical ! Cet été c’est diner concert ! Le mercredi 2 août le groupe Le P’tit bal, pour un esprit guinguette, se produira au restaurant. N’oubliez pas de réserver votre dîner concert ou concert boisson !.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . .

14 route de Saint Mathieu Chez Burgou

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Chez Burgou team in Cussac has put together a summer of food and music! This summer, it’s dinner concert time! On Wednesday August 2, the group Le P’tit bal will be performing at the restaurant, in the spirit of the guinguette. Don’t forget to book your dinner concert or drinks concert!

El equipo de Chez Burgou, en Cussac, ha organizado un verano gastronómico y musical Este verano, cena y concierto El miércoles 2 de agosto, el grupo Le P’tit bal actuará en el restaurante con espíritu guinguette. No olvide reservar su cena concierto o su copa concierto

Das Team von Chez Burgou in Cussac hat einen Sommer für Sie zusammengestellt, der ebenso lecker wie musikalisch ist! Diesen Sommer heißt es Diner Concert! Am Mittwoch, den 2. August, wird die Gruppe Le P’tit bal, die für Guinguette-Feeling sorgt, im Restaurant auftreten. Vergessen Sie nicht, Ihr Dinnerkonzert oder Getränkekonzert zu reservieren!

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Ouest Limousin