LES VIRTUOSES 14 Route de Chinon Panzoult, 26 novembre 2023, Panzoult.

Panzoult,Indre-et-Loire

Mathias et Julien Cadez apprennent le piano et font leurs gammes au Conservatoire de Lille. Leurs carrières de concertistes étaient toutes tracées, mais les deux frères ne tiennent pas en place devant le clavier. Dès que Bach a le dos tourné, ils s’amusent à inverser les mélodies….

Dimanche 2023-11-26 16:00:00 fin : 2023-11-26 . 11 EUR.

14 Route de Chinon

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mathias and Julien Cadez learned to play the piano and practiced their scales at the Lille Conservatoire. Their concert careers were all mapped out, but the two brothers can’t keep still at the keyboard. As soon as Bach’s back is turned, they have fun inverting the melodies…

Mathias y Julien Cadez aprendieron a tocar el piano y practicaron sus escalas en el Conservatorio de Lille. Su carrera de concertistas de piano estaba planeada, pero los dos hermanos no pueden estarse quietos ante el teclado. En cuanto Bach les da la espalda, se divierten invirtiendo las melodías…

Mathias und Julien Cadez lernten am Konservatorium von Lille Klavier spielen. Ihre Konzertkarrieren waren vorgezeichnet, aber die beiden Brüder können vor der Tastatur nicht stillstehen. Sobald Bach den Rücken gekehrt hat, machen sie sich einen Spaß daraus, die Melodien umzukehren…

