Course des remparts 14 qu Boulevard du rempart Lachepaillet Bayonne, 24 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

La peña CACAO, située sur le rempart Lachepaillet, dans le Grand Bayonne, est très satisfaite de la 36ème édition de la Course des Remparts qui a eu lieu le dimanche 25 septembre 2022. Ainsi la 37ème édition aura lieu le dimanche 24 septembre 2023.

Départ (à 10h30) et arrivée (un peu plus tard…) sur le rempart Lachepaillet, face à l’entrée de la peña CACAO. La course de 10 kilomè emprunte les remparts, les douves et nos belles rues de Bayonne. Malgré une météo défavorable, presque 900 coureurs se sont inscrits à la Course des Remparts 2022 et nous avons pu offrir à chaque coureur 1 boisson (houblonnée sur demande) et 1 bocadillo à la ventrèche autour de nos planchas à l’arrivée. Nous ferons de même en 2023 mais avec une météo favorable. Grâce à nos nombreux partenaires nous offrons de nombreux lots aux participants et en particulier à des associations d’aide aux personnes en difficulté..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

14 qu Boulevard du rempart Lachepaillet Entrée Cacao Club

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The peña CACAO, located on the Lachepaillet rampart in Greater Bayonne, is very satisfied with the 36th edition of the Course des Remparts, which took place on Sunday, September 25, 2022. The 37th edition will therefore take place on Sunday, September 24, 2023.

Start (at 10:30 a.m.) and finish (a little later?) on the Lachepaillet rampart, opposite the entrance to the CACAO peña. The 10-kilometer race takes in the ramparts, the moat and our beautiful Bayonne streets. Despite unfavorable weather conditions, almost 900 runners registered for the Course des Remparts 2022, and we were able to offer each runner 1 drink (hopped on request) and 1 bocadillo with ventrèche around our planchas at the finish. We’ll do the same in 2023, but with better weather. Thanks to our many partners, we are able to offer a number of prizes to participants, in particular to associations that help people in difficulty.

La peña CACAO, situada en la muralla de Lachepaillet, en el Gran Bayona, está muy satisfecha con la 36ª edición del Course des Remparts, que tuvo lugar el domingo 25 de septiembre de 2022. Por lo tanto, la 37ª edición tendrá lugar el domingo 24 de septiembre de 2023.

Salida (a las 10h30) y llegada (¿un poco más tarde?) en la muralla de Lachepaillet, frente a la entrada de la peña CACAO. La carrera de 10 kilómetros recorrerá las murallas, el foso y las bellas calles de Bayona. A pesar de las inclemencias del tiempo, casi 900 corredores se inscribieron en la Course des Remparts 2022 y pudimos ofrecer a cada corredor 1 bebida (lupulada previa petición) y 1 bocadillo con ventrèche alrededor de nuestras planchas en la meta. Haremos lo mismo en 2023, pero con mejor tiempo. Gracias a nuestros numerosos colaboradores, ofrecemos varios premios a los participantes, en particular a las asociaciones que ayudan a las personas con dificultades.

Die Peña CACAO, die sich auf der Stadtmauer Lachepaillet im Großraum Bayonne befindet, ist sehr zufrieden mit der 36. Ausgabe des Stadtmauerlaufs, die am Sonntag, den 25. September 2022, stattfand. Somit wird die 37. Ausgabe am Sonntag, den 24. September 2023 stattfinden.

Start (um 10:30 Uhr) und Ziel (etwas später?) befinden sich auf der Stadtmauer Lachepaillet, gegenüber dem Eingang der Peña CACAO. Der 10-Kilometer-Lauf führt über die Stadtmauer, den Burggraben und die schönen Straßen von Bayonne. Trotz des schlechten Wetters haben sich fast 900 Läufer für den Stadtmauerlauf 2022 angemeldet, und wir konnten jedem Läufer 1 Getränk (auf Wunsch mit Hopfen) und 1 Bocadillo mit Bauchfleisch an unseren Planchas am Ziel anbieten. Dasselbe werden wir auch 2023 tun, dann allerdings bei gutem Wetter. Dank unserer zahlreichen Partner bieten wir den Teilnehmern zahlreiche Preise an, insbesondere für Hilfsorganisationen, die Menschen in Schwierigkeiten unterstützen.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Bayonne