fin : 2024-02-23 18:30:00 . Mathilde Damé – Dessin, peinture, collage. Poter un regard sur ce qui m’entoure a toujours été un prétexte pour observer, se poser pour dessiner. Au fil de mes balades ou parcours quotidien, j’ai déposé des traits, des couleurs et des mots dans mes carnets afin de transcrire une parathèse graphique et poétique de la ville, sur ce(ux) qui m’entoure(nt). Vernissage le mercredi 17 janvier à 18h30. Entrée libre et gratuite 0 .

14 place Vogel

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

