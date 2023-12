Concert Chico et the Gypsies 14 Place St Joseph Colmar, 20 décembre 2023 20:00, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Avec ce nouveau tour de chant qui présente les plus belles chansons de Noel , Chico et les Gypsies ont réussi à apporter leur musique envoûtante et leur harmonie dans des églises..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 22:00:00. EUR.

14 Place St Joseph

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



With this new tour featuring the most beautiful Christmas songs, Chico and the Gypsies have succeeded in bringing their spellbinding music and harmony into churches.

Chico y los Gitanos han conseguido llevar su hechizante música y armonía a las iglesias con esta nueva gira de las más bellas canciones navideñas.

Mit dieser neuen Gesangsrunde, die die schönsten Weihnachtslieder präsentiert , haben Chico und die Zigeuner es geschafft, ihre bezaubernde Musik und Harmonie in Kirchen zu bringen.

