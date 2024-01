Exposition – Merveilleuse nature 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers, mardi 16 janvier 2024.

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16

fin : 2024-02-24

Cherche et trouve… Des images de la nature au fil des mois où il fait bon plonger son regard, s’égarer et croiser des éléments insolites.

Tout public.

EUR.

14 Place Saint-Melaine Bibliothèque

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



