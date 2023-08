Après-midi jeux 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers, 18 novembre 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Envie de passer un bon moment en famille ou entre amis ? Que vous soyez plutôt branché tablette, console, jeux de société ou encore jeux de construction… il y en aura pour tout le monde ! N’hésitez pas à venir avec vos jeux de société que vous souhaitez faire découvrir.

Tout public..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:30:00. EUR.

14 Place Saint-Melaine Bibliothèque

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Want to spend some quality time with family and friends? Whether you’re into tablets, consoles, board games or construction games, there’s something for everyone! And don’t hesitate to bring your own board games for others to discover.

Open to all.

¿Le apetece pasar un buen rato con la familia y los amigos? Ya sean tabletas, consolas, juegos de mesa o de construcción, ¡hay para todos los gustos! Y no dudes en traer tus propios juegos de mesa para que la gente los descubra.

Abierto a todos.

Haben Sie Lust, mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden eine gute Zeit zu verbringen? Ob Sie nun eher auf Tablets, Konsolen, Gesellschaftsspiele oder Bauklötze stehen, es ist für jeden etwas dabei! Bringen Sie gerne Ihre eigenen Gesellschaftsspiele mit, die Sie anderen zeigen möchten.

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Bocage Bressuirais