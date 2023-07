Rencontre d’auteur – Frédéric Brrémaud 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers, 11 juillet 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Temps d’échange avec Frédéric Brrémaud, autour de son métier d’auteur/scénariste, ses ouvrages et ses projets en cours.

Tout public, sur réservation..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 20:00:00. EUR.

14 Place Saint-Melaine Bibliothèque

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Talk with Frédéric Brrémaud about his work as an author/screenwriter, his books and current projects.

Open to all, booking essential.

Charla con Frédéric Brrémaud sobre su trabajo como autor y guionista, sus libros y sus proyectos actuales.

Abierto a todos, imprescindible reservar.

Zeit für einen Austausch mit Frédéric Brrémaud über seinen Beruf als Autor/Drehbuchautor, seine Werke und seine aktuellen Projekte.

Für alle Altersgruppen, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Bocage Bressuirais