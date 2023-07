LE TOULOUSE DE LA RENAISSANCE CONTÉ PAR LA BELLE PAULE 14 Place Saint-Étienne Toulouse, 12 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Visiter Toulouse sous un autre angle en redécouvrant le quartier Capitole guidé par le personnage de la Belle Paule.

À partir de 10 ans..

fin : . 7 EUR.

14 Place Saint-Étienne PLACE DE LA CATHÉDRALE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Visit Toulouse from another angle by rediscovering the Capitol district guided by the character of La Belle Paule

From 10 years old.

Visite Toulouse desde otro punto de vista redescubriendo el barrio del Capitole guiado por el personaje de La Belle Paule

A partir de 10 años.

Besuchen Sie Toulouse aus einem anderen Blickwinkel und entdecken Sie das Viertel Capitole neu, geführt von der Figur der Belle Paule

Ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE