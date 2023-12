Le Cintra – Réveillon de la Saint Sylvestre 14 Place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence, 31 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31

Diner du réveillon de la St Sylvestre au restaurant Le Cintra avec ambiance piano bar et cotillons..

// Menu //



● Panaché de coquillages (6 huitres, 6 moules, 2 gambas)

Ou

● Saumon fumé et ses toasts

Ou

● Foie gras maison et confiture d’oignons

Ou

Salade périgourdine

************************************

● Magret de canard sauce foie gras et porto

Ou

● Filet de bœuf sauce cèpes et bolets

Ou

● Queue de lotte à l’armoricaine

Ou

● Filet de St-Pierre beurre Champagne et morilles

************************************

● Fromage de chèvre mariné à l’huile d’olive

************************************

● Dessert au choix

14 Place Jeanne d’Arc Le Cintra

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



