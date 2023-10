Semaines bleues romanaises – Ciné séniors : Projection du film documentaire « La Vallée des loups » 14 place Jean Jaurès Romans-sur-Isère, 2 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Ciné séniors le Lundi 2 octobre à 14h00 avec à l’affiche le film documentaire « LA VALLÉE DES LOUPS » : la projection de ce film sera suivie d’un échange avec Sandrine Filizzola et Romain Dodi du Domaine des Fauves.



Tarif : 6€ (accessible dès 60 ans)..

2023-10-02 14:00:00 fin : 2023-10-02 . EUR.

14 place Jean Jaurès Ciné Planète

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ciné séniors on Monday October 2 at 2:00 pm with the documentary film « LA VALLÉE DES LOUPS »: the screening will be followed by a discussion with Sandrine Filizzola and Romain Dodi from Domaine des Fauves.



Price: 6? (accessible from age 60).

Ciné séniors el lunes 2 de octubre a las 14.00 h con el documental « LA VALLÉE DES LOUPS »: la proyección irá seguida de un coloquio con Sandrine Filizzola y Romain Dodi, del Domaine des Fauves.



Precio: 6 euros (60+).

Ciné senior am Montag, den 2. Oktober um 14.00 Uhr mit dem Dokumentarfilm « LA VALLÉE DES LOUPS »: Nach der Filmvorführung findet ein Gespräch mit Sandrine Filizzola und Romain Dodi von der Domaine des Fauves statt.



Preis: 6? (ab 60 Jahren).

Mise à jour le 2023-09-29 par Valence Romans Tourisme