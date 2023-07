Projection du concert d’Orelsan : Civilisation Tour 14 place Jean Jaurès Romans-sur-Isère, 28 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Diffusion en exclusivité au cinéma du concert d’ORELSAN filmé à l’occasion de son Civilisation Tour, à Paris La Défense Arena..

2023-09-28 20:00:00 fin : 2023-09-28 . EUR.

14 place Jean Jaurès Ciné Planète

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exclusive cinema screening of the ORELSAN concert filmed on the occasion of their Civilisation Tour, at the Paris La Défense Arena.

Proyección cinematográfica exclusiva del concierto de ORELSAN filmado durante su gira Civilisation Tour en el Paris La Défense Arena.

Exklusives Konzert von ORELSAN, das anlässlich der Civilisation Tour in der Paris La Défense Arena gefilmt wurde, wird im Kino gezeigt.

Mise à jour le 2023-07-06 par Valence Romans Tourisme