Découverte des plantes sauvages urbaines 14 place Gambetta Tulle, 17 juillet 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Une balade dans les ruelles historiques à la découverte de la biodiversité des murs et des trottoirs. Les plantes sauvages ont une présence discrète ou foisonnante et se déplacent au gré de leur stratégie de reproduction. Dégustation à base de plantes sauvages offerte en fin de balade..

2023-07-17 fin : 2023-08-21 12:15:00. .

14 place Gambetta

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A stroll through historic alleyways to discover the biodiversity of walls and sidewalks. Wild plants can be discreet or abundant, and move around according to their reproductive strategies. A tasting of wild plants is offered at the end of the walk.

Pasee por callejuelas históricas para descubrir la biodiversidad de muros y pavimentos. Las plantas silvestres pueden ser discretas o abundantes, y se desplazan según su estrategia reproductiva. Al final del paseo se ofrecerá una degustación de plantas silvestres.

Ein Spaziergang durch die historischen Gassen, um die biologische Vielfalt der Mauern und Gehwege zu entdecken. Die Wildpflanzen sind entweder diskret oder üppig vertreten und bewegen sich je nach ihrer Fortpflanzungsstrategie. Am Ende des Spaziergangs wird eine Verkostung auf der Grundlage von Wildpflanzen angeboten.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze