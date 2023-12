Chantan et contan Nadau 14 place Eugène Degrassat Châteauneuf-la-Forêt, 22 décembre 2023, Châteauneuf-la-Forêt.

Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 19:30:00

fin : 2023-12-22 21:30:00

Revivez une veillée de Noël d’antan au travers de chants en langue limousine, de contes traditionnels de la région et d’airs de musiques traditionnels.

Un concert familial pour découvrir notre culture limousine sous un autre angle.

Les membres de l’Escola dau Mont Gargan vous invite à venir découvrir le fruit de leur travail avec des chants et musiques harmonisés.

Le concert clôturera le marché de Noël organisé par la mairie de Châteauneuf-la-Forêt..

14 place Eugène Degrassat Eglise Sainte-Marie-la-Claire

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



