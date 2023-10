7ème Edition « Chatuzange fête Noël » 14 Place du19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet, 2 décembre 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

La 7e édition de « Chatuzange Fête Noël »,

La grande de fête des enfants et des familles, aura lieu le samedi 2 décembre 2023 de 13h30 à 20h à l’Ensemble Charles Bringuier !.

2023-12-02 13:30:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

14 Place du19 Mars 1962 Ensemble Charles Bringuier

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The 7th edition of « Chatuzange Fête Noël »,

The big party for children and families, will take place on Saturday December 2, 2023 from 1:30 pm to 8 pm at the Ensemble Charles Bringuier!

La 7ª edición de « Chatuzange Fête Noël »,

La gran fiesta de los niños y las familias, tendrá lugar el sábado 2 de diciembre de 2023 de 13:30 a 20:00 en el Ensemble Charles Bringuier

Die 7. Ausgabe von « Chatuzange Fête Noël »,

Das große Fest für Kinder und Familien, findet am Samstag, den 2. Dezember 2023 von 13:30 bis 20:00 Uhr im Ensemble Charles Bringuier statt!

Mise à jour le 2023-10-03 par Valence Romans Tourisme