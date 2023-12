Conférence 14 place du Palais Arthez-de-Béarn, 1 décembre 2023, Arthez-de-Béarn.

Arthez-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Eugénie Bastié, journaliste au «Figaro», tiendra une conférence autour de son dernier ouvrage « La dictature des ressentis ».

Elle met en garde contre l'écosystème numérique, également terreau du complotisme, qui fractionne les populations en tribus sectaires.

populations en tribus sectaires..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

14 place du Palais Le Pingouin alternatif

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Eugénie Bastié, journalist at « Le Figaro », will hold a conference based on her latest book « La dictature des ressentis » (The dictatorship of feelings).

She warns against the digital ecosystem, which is also a breeding ground for conspiracy theorizing, splitting populations into sectarian tribes.

populations into sectarian tribes.

Eugénie Bastié, periodista de Le Figaro, dará una conferencia basada en su último libro, La dictature des ressentis (La dictadura de los sentimientos).

Advierte contra el ecosistema digital, que es también un caldo de cultivo para la teoría de la conspiración, que divide a las poblaciones en tribus sectarias.

en tribus sectarias.

Eugénie Bastié, Journalistin beim « Figaro », hält einen Vortrag über ihr neuestes Buch « La dictature des ressentis » (Die Diktatur der Gefühle).

Sie warnt vor dem digitalen Ökosystem, das auch ein Nährboden für Verschwörungstheorien ist und die Menschen in sektiererische Stämme aufteilt.

bevölkerungen in sektiererische Stämme.

